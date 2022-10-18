Москва, , 22:00 — REGNUM ХХI Торжественная Церемония вручения Премии «Золотой Орел» пройдет в Москве 27 января 2023 года. Об этом представителям СМИ сообщили организаторы мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Торжественная церемония вручение наград «Золотой орел» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В список претендентов на звание лучшего игрового фильма года попал 51 проект. Это, в частности, «Чемпион мира» Алексея Сидорова, «Брат во всём» Александра Золотухина, «Дышите свободно» Сергея Бодрова, «Сердце Пармы» Антона Мегердичева, «Здоровый человек» Петра Тодоровского, «Мистер Нокаут» Артема Михалкова и другие. Нововведением этого года станет добавление номинации «Лучшие актер/актриса онлайн-сериала».

Напомним, на соискание «Золотого Орла» за 2022 год будут рассмотрены российские кинофильмы, которые были впервые показаны в России с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года. В конкурсе также поучаствуют телевизионные фильмы и сериалы, которые показали в период с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года.

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