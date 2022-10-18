Рим, , 21:46 — REGNUM В решении энергетических проблем Евросоюз должен проявлять больше единства и солидарности, заявил 18 октября на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой его итальянский коллега Серджо Маттарелла.

Серджо Маттарелла Jaqen

Ранее в Еврокомиссии заявили, что страны ЕС должны сократить потребление газа на 15% к марту 2023 года. Также ЕК намерена ввести «временный механизм ограничения цен», а часть закупок газа (15%) страны ЕС будут осуществлять совместно.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.