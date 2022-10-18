Москва, 18 октября, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Организаторы музыкальной премии «Золотой Граммофон» пожертвуют часть средств с продажи билетов жителям присоединённых территорий. Об этом сообщается на сайте Русской медиагруппы.

Василий Иванов ИА REGNUM Золотой Граммофон

Мероприятие состоится в комплексе «ВТБ Арена» в Москве 10 декабря 2022 года. Часть средств с продажи билетов на премию передадут как гуманитарную помощь нуждающимся жителям прифронтовых и присоединенных территорий, медучреждениям прифронтовых городов, а также вынужденным переселенцам из Харьковской области. Отмечается, что почётными гостями церемонии также станут семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Напомним, премия «Золотой Граммофон» была учреждена в 1996 радиостанцией «Русское радио» и с того момента проводится ежегодно. Мероприятие считается одной из главных церемоний музыкальных наград в России.