Ижевск, , 21:38 — REGNUM Ещё одна группа военнослужащих из Удмуртии, призванная в рамках частичной мобилизации населения, отправилась для прохождения боевого слаживания. Мужчины направились в учебный центр в Саратовскую область, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской республики.

Проводы мобилизованных в Удмуртии пресс-служба правительства Удмуртии

Родные и близкие солдат собрались проводить их вместе с волонтерами республики.

«Мы помогаем мобилизованным в первую очередь морально. У нас есть акция «Добрые письма», в рамках которой мы вручаем бойцам письма с теплыми пожеланиями, написанные школьниками со всей республики. «Серебряные» волонтеры особое внимание стараются уделить тем, кого не смогли проводить родственники», — рассказала Анна Наумова, координатор регионального волонтерского движения.

Она добавила, что также в качестве подарков-оберегов военнослужащим дарят «заговоренные на здоровье» яблоки. Мужчинам это поднимает настроение и укрепляет боевой дух.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 100 жителей Удмуртии прошли практический курс начальной военной подготовки на базе ДОСААФ. В основном курс проходят мужчины, которые могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, с армейским опытом или без него.

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