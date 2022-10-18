Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Президент США Джо Байден, чьи рейтинги стремительно падают в преддверии промежуточных выборов, пообещал законодательно закрепить право на аборт, если демократы продолжат контролировать Конгресс в 2023 году, сообщает 18 октября Reuters.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Так как после ноябрьских выборов Демократическая партия может потерять контроль над Конгрессом, Байден пытается переманить избирателей на свою сторону за счет развития темы права на аборт, которое было ограничено решением Верховного суда, принятым четыре месяца назад.

«Вот обещание, которое я даю вам и американскому народу: первый законопроект, который я направлю в Конгресс, если мы сохраним власть, будет посвящен кодифицированию закона Roe v Wade», — заявил Байден.

Решением суда было отменено постановление от 1973 года Roe v Wade, которое делало на федеральном уровне аборты законными: отдельные штаты, пока оно действовало, не имели права запрещать женщине аборт.