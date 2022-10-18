Москва, 18 октября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Командующий объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин не исключает необходимости принятия «непростых решений» в Херсонской области после частичной эвакуации населения региона. Об этом он заявил журналистам 18 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, российские войска обеспечат выезд населения, однако дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. При этом приоритетом для российских сил будет сохранение жизней мирных жителей и военнослужащих, отметил генерал.

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Напомним, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о временной эвакуации гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

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