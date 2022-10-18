Москва, , 21:29 — REGNUM В 2022 году отечественные фильмы собрали в российском прокате 6,9 млрд рублей. Об этом 18 октября сообщает газета «Культура».

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Согласно информации, представленной Министерством Культуры России, в настоящий момент доля отечественных картин в российском прокате составила 54,3%. Как отметили в ведомстве, она выросла на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В докладе также указывается, что за обозначенный период было продано 25 млн билетов, при том, что за весь 2021-й год российские кинотеатры продали 31,1 млн. Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко подчеркнул, что своей главной задачей Минкульт считает увеличение объёма национального кинопроизводства.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, известный режиссёр Юрий Грымов заявил, что разочаровался в отечественном кинематографе. Он, в частности, пояснил, что из российского кино ушло понятие автора, и что на него также оказала большое влияние экспансия культуры США.

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