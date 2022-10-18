Ижевск, , 21:28 — REGNUM Государственный долг Удмуртии по состоянию на 1 октября 2022 года составил 71,575 млрд рублей. В течение месяца сумма долговых обязательств увеличилась на 1,3 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные минфина республики.

Долг Youtube.com

В структуре госдолга максимальную долю составляют бюджетные кредиты на сумму 66,575 млрд рублей — 93%. В течение месяца сумма средств именно по этой статье выросла на 1,3 млрд рублей.

Также в структуре долговых обязательств есть обязательства по ценным бумагам — на 5 млрд рублей или 7%-ная доля в структуре задолженности.

В минфине подчеркнули, что в сентябре республика получила краткосрочный бюджетный кредит от Федерального казначейства на 1,3 млрд рублей.

Расходы на обслуживание госдолга на начало октября составили 584 млн рублей.

Отметим, при сравнении с данными на 1 января 2022 года, госдолг Удмуртии вырос более чем на 8,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе был погашен бюджетный кредит Федерального казначейства на 1,5 млрд рублей за счет собственных средств бюджета республики. По состоянию на начало сентября, республика потратила на обслуживание долговых обязательств 452 млн рублей. Просроченная задолженность по госдолгу и его обслуживанию отсутствует.

Читайте также: Госдолг Удмуртии за месяц сократился на 1,5 млрд рублей