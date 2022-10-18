Новороссийск, Краснодарский край, , 21:28 — REGNUM В Новороссийске перед судом предстанет главный бухгалтер одной из компаний. 54-летнюю женщину обвиняют в присвоении более 9 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю 18 октября.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

По данным следствия, бухгалтер филиала предприятия по обслуживанию лифтов в многоквартирных домах в течение трёх лет присваивала деньги организации. Злоумышленница необоснованно начисляла себе премии, отпускные и другие вознаграждения. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд.