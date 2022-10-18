Херсон, , 21:24 — REGNUM В Херсоне сложилась ситуация, опасная для мирного населения города, сообщил 18 октября журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что в Херсоне из-за обстрелов ВСУ есть проблемы с электричеством, водой и доставкой продовольствия.

«Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням», — сказал Суровикин.

По его мнению, киевский режим целенаправленно наносит удары по инфраструктуре и жилым кварталам Херсона.

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