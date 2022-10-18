Каракас, , 22:03 — REGNUM В результате наводнения в центральном венесуэльском штате Арагуа 17 октября погибли ещё по меньшей мере три человека, сообщает 18 октября Reuters.

Ливень Newdesignfile.com

Днем 17 октября местная дамба оказалась переполненной в результате ливней, что привело к наводнению и падению камней, деревьев и грязи на главную дорогу в Эль-Кастано.

Согласно информации властей, в результате ЧП пострадали в общей сложности около 50 семей.

Ранее проливные дожди, обрушившиеся на север Венесуэлы, привели к гибели в результате наводнений и оползней по меньшей мере 54 человек.

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