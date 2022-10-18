Москва, , 21:21 — REGNUM Ни один из бывших президентов США не сможет убедить нынешнего главу Белого дома прекратить снабжать Киев оружием и оказывать бандеровцам материальную поддержку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Обама Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что бывший президент США Барак Обама в интервью Pod Save America заявил, что США следует определить границы финансирования конфликта на территории бывш. УССР, чтобы избежать открытого противостояния с Россией. Иначе это может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО.

«США не выйдут из конфликта просто так. Прекращения поставок не будет, несмотря на заявления бывших лидеров США. Заявление Обамы не более чем фарс. Глава Белого дома Джо Байден не прекратит поставки. Более того, он будет принуждать к оказанию помощи Киеву другие страны. Американцы выйдут из игры тогда, когда Вашингтон сядет за стол переговоров с Москвой. Лишь после большого договорного процесса ситуация может разрешиться», — считает собеседник ИА REGNUM.