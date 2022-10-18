Красногорск, 18 октября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. С начала 2022 года жители и гости Московской области совершили более 294 млн поездок на автобусах, 145 млн из которых были реализованы при помощи социальных карт. Информация об этом опубликована в телеграм-канале Мострансавто.

Rybinsk.ru Автобус

«С 1 января 2022 года жители и гости Московской области совершили свыше 294 млн поездок в автобусах Мострансавто. Почти 145 млн из них было зафиксировано с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича», — сказано в сообщении.

Самым популярным маршрутом стал автобус № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро «Ховрино»)» — свыше 3,7 млн поездок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье назначен новый генеральный директор АО «Мострансавто». Так, должность на предприятии получил Сергей Кайгородов.