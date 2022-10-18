Москва, , 22:21 — REGNUM Турецкий хаб, создание которого анонсировал президент России Владимир Путин, может стать спасением как минимум для стран Юго-Восточной и Восточной Европы, которые как никто заинтересованы в поставках российского газа. Об этом написал 17 октября политолог Фархад Ибрагимов в своём телеграм-канале «Ибрагимов».

Россия и Турция © ИА REGNUM

По словам эксперта клуба «Валдай», без газа из России Европа продержится не более года, а вероятнее всего — и того меньше.

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«Все разговоры об окончании энергетической зависимости европейцев от Москвы в действительности не имеют под собой никаких оснований, и Турция это поняла сразу. Турция давно стремилась стать газовым хабом и, пожалуй, ей сейчас выпала уникальная возможность воплотить давнюю мечту. К тому же Анкара может теоретически получить ещё один инструмент воздействия на Европу, в случае если Брюссель будет вести себя вызывающе в отношении турок», — подчеркнул он.

Аналитик выразил мнение, что турецкий хаб можно расценивать как «жест доброй воли» России в отношении Европы.

«Чтобы старый континент окончательно не рухнул в пропасть, которую ей подготовили в США. Пока ещё некоторые европейские страны этого не понимают, но осознание уже ко многим приходит», — констатировал Ибрагимов.

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Также он отметил тот факт, что создание газового хаба в Турции выгодно не только российской стороне, но и Анкаре.

«Турция уже увеличила втрое закупки нефти у России, что позволило в 2,5 раза нарастить поставки нефтепродуктов в Европу. А сейчас Анкара сможет увеличить доходы бюджета и от транспортировки газа», — подытожил эксперт.

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