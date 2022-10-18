Рим, , 21:14 — REGNUM Итальянское издание LaPresse 18 октября со ссылкой на источники в партии «Вперед, Италия» сообщило, что лидер движения Сильвио Берлускони рассказал коллегам о «возобновлении» дружеских отношений с президентом России.

Сильвио Берлускони и Владимир Путин Скриншот страницы ntv.ru

Согласно этим данным, Берлускони рассказал соратникам, что Владимир Путин прислал ему «теплое письмо и 20 бутылок водки», на что Берлускони ответил ящиком «Ламбруско» и также теплым письмом.

Позже Берлускони опроверг эту информацию, заявив, что лишь пересказывал соратникам эпизод, имевший место 20 лет назад.

Как сообщалось ранее, на той же встрече Берлускони, по данным СМИ, заявил товарищам по партии, что если бы Киев вступил в НАТО, началась бы «мировая война».