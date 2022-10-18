Москва, 18 октября 2022, 21:20 — REGNUM Западные хозяева требуют от Киева продолжать наступление на Херсон, не считаясь с числом потерь, сообщил 18 октября журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

Сергей Суровикин
Сергей Суровикин
Министерство обороны России

Кроме того, он заявил, что ВСУ готовятся нанести массированные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС и по городу Херсону без разбора каких-либо целей.

«Натовское руководство вооруженными силами [б. УССР] уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами — как в самих ВСУ, так и среди мирного населения», — сказал Суровикин.

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