Москва, , 21:20 — REGNUM Западные хозяева требуют от Киева продолжать наступление на Херсон, не считаясь с числом потерь, сообщил 18 октября журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

Сергей Суровикин Министерство обороны России

Кроме того, он заявил, что ВСУ готовятся нанести массированные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС и по городу Херсону без разбора каких-либо целей.

«Натовское руководство вооруженными силами [б. УССР] уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами — как в самих ВСУ, так и среди мирного населения», — сказал Суровикин.

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