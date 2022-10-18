Москва, 18 октября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Западные хозяева требуют от Киева продолжать наступление на Херсон, не считаясь с числом потерь, сообщил 18 октября журналистам командующий объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

Министерство обороны России Сергей Суровикин

Кроме того, он заявил, что ВСУ готовятся нанести массированные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС и по городу Херсону без разбора каких-либо целей.

«Натовское руководство вооруженными [формированиями б. УССР] уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами как в самих ВСУ, так и среди мирного населения», — сказал Суровикин.