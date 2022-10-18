Сидней, Австралия, 18 октября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Учащиеся в школах Нового Южного Уэльса, оканчивающие обучение через четыре года, станут первыми молодыми жителями Австралии, которую заставят изучать математику в 12-м классе в обязательном порядке. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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В 2025 году будут введены новые учебные программы для старших классов, что означает, что в следующем году математика станет обязательной для всех учащихся 11-х и 12-х классов. В 2026 году каждый ребенок, который в настоящее время учится в 8-м классе, будет сдавать выпускной экзамен по математике.

Министр образования Сара Митчелл в свою очередь заявила на пресс-конференции, что изменение учебного плана направлено на улучшение карьерных перспектив выпускников.

«Хорошее понимание математики открывает перед молодыми людьми целый мир возможностей», — сказал профильный министр.