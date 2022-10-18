Вологда, 18 октября 2022, 21:11 — REGNUM Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области приняли поправки в региональный закон, согласно которым губернатор может избираться на пост главы региона неограниченное число раз подряд. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
За принятие поправок проголосовали 33 депутата, один воздержался.
Напомним, до сих пор губернатор мог переизбираться на пост главы региона только два раза подряд.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Вологодской области упразднил должность председателя правительства.