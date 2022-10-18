Вологда, 18 октября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области приняли поправки в региональный закон, согласно которым губернатор может избираться на пост главы региона неограниченное число раз подряд. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Vologda-oblast.ru Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников

За принятие поправок проголосовали 33 депутата, один воздержался.

«По итогам обсуждения закона сохранены прямые выборы высшего должностного лица региона, отменено количество сроков, которые гражданин вправе замещать должность губернатора области», — заявил председатель собрания Андрей Луценко по итогам голосования.

Напомним, до сих пор губернатор мог переизбираться на пост главы региона только два раза подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Вологодской области упразднил должность председателя правительства.