Москва, 18 октября, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Построение новых логистических цепочек и рост параллельного импорта вынуждают российских ретейлеров искать складские помещения вне страны. Об этом ИА REGNUM рассказал генеральный директор ООО «ЛОГОПЕР» Виталий Потапов, комментируя информацию о возросшем интересе российских перевозчиков к складским помещениям в странах Туркестана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Эксперт отметил, что, «определенно, на фоне развития поставок по схеме параллельного импорта возрос интерес к складам в ближнем зарубежье».

«Сейчас в ретейле выигрывает тот, у кого есть товар на полке, а желательно еще и приемлемый ассортимент. Чтобы обеспечить продажи в России, некоторые глобальные поставщики (бренды) настаивают не просто на торговой компании-посреднике, но и на фактической приемке товаров на складе вне России. Что в свою очередь подогревает интерес к аренде складской недвижимости, например в Казахстане», — пояснил собеседник.

По словам Потапова, оценить «уровень дефицита складских площадей довольно сложно».

«С одной стороны, склад используется больше для задачи кросс-докинга, с другой — не уверен, что на рынке складов в странах СНГ был какой-то избыток мощностей, а значит, возросший спрос со стороны российских клиентов действительно влияет на рынок», — заметил он.

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