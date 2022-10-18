Москва, 18 октября, 2022, 21:12 — ИА Регнум. За девять месяцев 2022 года объем продаж вторичного жилья в Москве сократился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщили в столичном управлении Росреестра, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоэтажные дома

«На данный момент фиксируется восстановление вторичного рынка жилья — рост 1,4 раза. Отмечается, что в минувшем году в первых месяцах осени зарегистрировано 14,6 тысячи переходов прав. Это на 29% выше текущего показателя», — сказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. В сентябре 2022 года специалисты зарегистрировали 10,3 тыс. договоров купли-продажи жилья, что на 6,9% выше августовского показателя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва возглавила список городов с дешевеющей недвижимостью. Так, в столице стоимость квадратного метра на вторичном рынке за последние 20 дней сократилась на более чем 20 тыс. рублей или 6,1 процента. «Квадрат» на «первичке» также подешевел почти на девять тысяч рублей, что составляет чуть менее 3%.