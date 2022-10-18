Москва, , 21:09 — REGNUM Российские беспилотники с начала спецоперации выполнили свыше восьми тысяч вылетов, а ударные БПЛА уничтожили более 600 целей и объектов противника, сообщил 18 октября журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

Сергей Суровикин Министерство обороны России

Напомним, с 10 октября территория, подконтрольная киевскому режиму, подвергается массированным ударам крылатых ракет и ударных беспилотников.

Главным образом, поражается энергетическая и транспортная инфраструктура, используемая для военного производства или перевозок войск и техники.

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