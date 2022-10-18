Херсон, , 21:04 — REGNUM Властями Херсонской области принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Об этом сообщил 18 октября врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«[Киевской] стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления. Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины», — написал он в своём телеграм-канале.

Сальдо также отметил, что существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.

По его словам, решение о перемещении людей обусловлено созданием «масштабных оборонительных укреплений», которые должны обеспечить отражение «любого нападения» противника.

«Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу. В этих условиях наша ключевая задача — сохранить человеческие жизни и позволить войскам Российской Федерации эффективно выполнять свои функции по защите Херсонской области», — подчеркнул Сальдо.

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