Москва, , 21:03 — REGNUM Московский «Локомотив» в матче четвертого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России одержал минимальную победу над «Химками» со счетом 1:0. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Антон Миранчук Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единственный мяч на 54-й минуте встречи ударом с пенальти забил 27-летний российский атакующий полузащитник Антон Миранчук. Желтые карточки получили Максим Ненахов, Гирано Керк, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Педриньо, Александр Руденко и Ираклий Чежия.

Составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Ненахов (Живоглядов, 46’), Едвай, Баринов, Тикнизян, Карпукас, Магкеев, Изидор, Куликов (Миранчук, 46’), Камано (Педриньо, 63’), Игнатьев (Керк, 34’).

«Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин (Зуев, 73’), Боженов, Волков, Гулиев (Глушаков, 46’), Казанцев, Главчич (Ломовицкий, 59’), Садыгов (Мирзов, 59’), Руденко, Маляхин.