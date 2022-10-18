Элиста, , 21:01 — REGNUM Суд вынес приговор экс-директору муниципального автономного учреждения «Элистинский городской транспорт». Мужчина признан виновным в вымогательстве и получении крупной взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по Республике Калмыкии.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что в январе 2022 года Элистинский гортранс заключил с одной из компаний договор о передаче товара в собственность заказчика. Спустя месяц подсудимый в разговоре с подрядчиком потребовал от компании взятку в размере 10% от стоимости контракта. При этом в обмен предлагалось беспрепятственное продолжение договорных отношений.

В мае злоумышленник получил около 302 тыс. рублей. В ходе следствия мужчина вину признал и в содеянном раскаялся.

Суд назначил коррупционеру два года колонии строгого режима.