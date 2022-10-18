Екатеринбург, 18 октября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе осенью 2022 года собрали 133,9 тыс. тонн овощей. Об этом 18 октября информирует пресс-служба полпредства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капуста

По сравнению с 2921 годом увеличение произошло на 21 тыс. тонн. Меньше всего убрали в Свердловской области — 25,7 тыс. тонн.

На первом месте по объёму урожая оказалась Тюменская область с показателем 46,5 тыс. тонн. Далее следуют Курганская и Челябинская области.