Ижевск, 18 октября, 2022, 20:55 — ИА Регнум. «Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в городе Ейск Краснодарского края», — написал глава Удмуртии Александр Бречалов в своем telegram-канале.

Цитата из видeo: «Пожар в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

Он пожелал всем, кто пострадал в этом происшествии, скорейшего выздоровления.

ИА REGNUM напоминает, накануне в жилом квартале Ейска рухнул самолет Су-34. Из-за разлива топлива начался пожар. Всего погибли 15 человек, 28 человек получили ранения различной степени тяжести.