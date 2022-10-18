Луганск, , 20:54 — REGNUM Энергетики Беловодского района получили гуманитарную помощь из Новосибирской области. В составе груза — всё необходимо для восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом 18 октября сообщает министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

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«Получены материалы для восстановления энергетической инфраструктуры Беловодского района. Это изоляторы, разъединители, ограничители перенапряжения и автоматические выключатели. Эти материалы будут использованы для проведения ремонтно-восстановительных работ на поврежденных линиях электропередачи (ЛЭП) и оборудовании подстанций», — уточнили в ведомстве.

Полученная помощь поможет, в числе прочего, подготовить оборудование к пиковым нагрузкам в предстоящий осенне-зимний период.