Бишкек, 27 сентября, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Парламент Киргизии избрал нового омбудсмена. Им стал бывший председатель службы нацбезопасности, экс-секретарь совета безопасности Токон Мамытов. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщила пресс-служба законодательного собрания.

Kenesh.kg Токон Мамытов

Кандидатуру отставного 64-летнего генерал-лейтенанта поддержали 79 депутатов.

Его основные конкуренты — экс-советник председателя госслужбы миграции Канатбек Азиз и правозащитница Рита Карасартова — смогли набрать только 15 и 9 голосов, соответственно. Помимо них на эту должность также претендовал бывший первый заместитель генерального прокурора Рыскул Бактабаев.

Отметим, что прежний уполномоченный по правам человека Кубат Оторбаев уволился 26 июня 2018 года. По его словам, решение покинуть пост он принял самостоятельно, давление на него никто из политиков или представителей госорганов не оказывал.

Справка ИА REGNUM : Мамытов Токон Болотбекович родился 18 декабря 1953 года в городе Рыбачье Иссык-Кульской области Киргизии. В 1979 году окончил Пржевальский педагогический институт, в 1981 году — Высшие курсы КГБ СССР, в 1987 году — Институт КГБ СССР им. Андропова.

С 1981 по 1992 годы — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник отделения в управлении КГБ по Иссык-Кульской области Киргизской ССР.

В 1992 году — начальник Кочкорского районного отделения госкомитета нацбезопасности Киргизии.