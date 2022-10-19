19 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Несколько коммерческих банков Киргизии, вслед за банками Казахстана отказались от использования российской платежной системы «Мир». Эксперты связывают это с возросшими рисками, которые страны Туркестана пытаются минимизировать.

Евгения Ким, , 08:03 — REGNUM Изменения в работе нескольких банков в странах Туркестана не должны серьезно отразиться на бизнесе и трудовых мигрантах, отправляющих денежные переводы в регион. Об этом ИА REGNUM рассказал экономист, автор телеграм-канала »Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Некоторые банки в Киргизии отказались работать с картами «Мир». Причины не объяснили. Что случилось?

Экономический смысл работы любого банка с точки зрения его клиентов, как владельцев сбережений, так и заемщиков — это снижение уровня риска. Банк — это оператор рисков, который отвечает с одной стороны, чтобы ваши сбережения были защищены и приносили вам доход. А с другой — чтобы вы могли занимать деньги на максимально объективных для себя условиях.

Банк знает, как принимать и выдавать деньги так, чтобы минимизировать риски для всех участников этого процесса. Все действия банка следует рассматривать с этой точки зрения.

Когда банк принимает какое-то решение, согласно экономической теории, он делает это в целях снижения рисков. Если он начинает работу с какой-либо платежной системой, не важно с какой, это значит, что работы с данной системой снижает уровень рисков для его клиентов.

Если банк отказывается что-то делать, в данном случае работать с какой-то платежной системой — это означает, что уровень рисков работы с этой системы значительно возрос.

Приведу пример. В банк приходят десять человек за кредитом, и им его без проблем оформляют. Приходит одиннадцатый клиент, и ему вежливо отказывают. Ему говорят, что выдать кредит ему не могут, и рекомендуют обратиться в другой банк.

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Почему так происходит?

Банк строит сценарий поведения своих заемщиков и партнеров, он знает ситуацию не только конкретного клиента, но и его окружения, и на основе этого предполагает, что с каким-то конкретным клиентом могут возникнуть проблемы.

Отказ от работы с платежной системой означает, что банк видит для своих клиентов в дальнейшем какие-то неприемлемые риски если он продолжит работать с этой системой. Он считает, что что-то может случиться, и поэтому отказывается работать с каким-то клиентом или, как в данном случае, с платежной системой.

Карты «Мир» Sdelanounas.ru

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Насколько отказ банков в Туркестане работать с картами «Мир» усложнит жизнь бизнесу и трудовым мигрантам, который находятся на заработках в России?

Во-первых, жизнь бизнесменам отказ работать с российской платежной системой в некоторых странах Средней Азии и Казахстане усложнит не критично.

Система «Мир» не имеет отношения к расчетам, кредитам и проведению безналичных платежей именно для деловых счетов. Эти операции проводятся через другие системы обмена банковскими сообщениями.

Платежная система — это, в большей степени, вопрос комфорта розничных пользователей. Деньги российских розничных пользователей не имеют серьезного значения для киргизских, узбекских или казахских банков. Если граждане России хотят приезжать в страны региона и там открывать в местных банках платежные карты, привязанные к международным платежным системам, им никто не препятствует.

Во-вторых, трудовые мигранты из Средней Азии, которые работали в России, продолжат работать. Переводить деньги в свои страны они как переводили, так и будут переводить. Для этого карта «Мир» им не нужна. У мигрантов есть свои давно отлаженные и работающие механизмы перевода денег. Да, это может немножко затруднить переводы, но это уже их отношения со своими банками и их проблемы.

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