Новосибирск, , 20:49 — REGNUM В новосибирском центре формирования и слаживания подразделений мобилизованные приступили к тактическим занятиям в составе сформированных разведгрупп. Об этом сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

Частичная мобилизация Министерство обороны Российской Федерации

«Под руководством опытных инструкторов мобилизованные военнослужащие отрабатывают навыки выхода из БМП и спешивания, перемещения в «двойках» и «тройках», скрытого передвижения в лесистой местности, действий при встрече с «противником», — уточнили в ЦВО. — Кроме того, мобилизованные военнослужащие отрабатывают навыки проведения инженерной разведки и подрыва объектов «противника», совершение разведывательно-диверсионных действий, порядок действий в наступлении и обороне».

Также у мобилизованных сибиряков продолжаются практические занятия по всем дисциплинам боевой подготовки.