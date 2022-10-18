Берлин, 18 октября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Вопросы, ведущие к «полной нормализации» отношений Сербии и сепаратистского Косово, должны решаться быстро и уверенно. Об этом говорится в сообщении, которое правительство Германии направило редакции косовского издания «Газета экспресс» в ответ на их вопросы.

Petra B. Fritz Германия

В сообщении подчеркивается, что это необходимо для того, чтобы «не создавать пространство для эскалации напряженности» в Косово и Метохии.

Отвечая на вопрос издания, существует ли срок для достижения соглашения между Белградом и Приштиной и получило ли правительство Германии ответ Сербии и сепаратистского Косово на французско-немецкую инициативу по косовскому урегулированию, правительство Германии отметило, что «это предложение всё ещё обсуждается, и данные пока не предаются гласности».

«Во время недавних встреч на высшем уровне предложения по решению косовского вопроса обсуждались в атмосфере секретности. Переговоры будут продолжены. Политические вопросы, ведущие к нормализации отношений Косово и Сербии, должны решаться уверенно и быстро», — подчеркивается в ответе правительства Германии.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Франция и Германия выдвинули инициативу для решения косовского вопроса, которая подразумевает, что Белград не будет препятствовать вступлению Косово в ООН в обмен на ускоренное принятие Сербии в ЕС и различные экономические выгоды.