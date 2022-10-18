Златоуст, Челябинская область, 18 октября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области торжественно открыли бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе горадминистрации.

Юрий Гагарин

Монумент появился на проспекте Гагарина. Бюст изготовил ростовский скульптор Юрий Дементьев.

С инициативой установки монумента ранее выступил Герой России Сергей Зяблов. Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский отметил на церемонии открытия, что проспекту Гагарина уже 61 год, однако символа у него пока не было.

«Но сегодня мы это исправили и торжественно открыли памятник нашему знаменитому соотечественнику. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в установке бюста», — сказал Пекарский.