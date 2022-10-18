Москва, 18 октября 2022, 20:48 — REGNUM Аниматор из Китая Чэнь Си расказал о том, как на него повлияли работы российских коллег. Об этом 18 октября сообщают РИА Новости.
Председатель жюри конкурса Большого фестиваля мультфильмов (БФМ) сказал журналистам, что совершено по-другому взглянул на искусство анимации после того, как в 2005 году познакомился с работами Игоря Ковалева на одном из фестивалей. Как пояснил Си, тогда он понял, что рисовать мультфильмы можно не так, как это делают в Японии и США.
Аниматор признался, что произведения Ковалёва очень его впечатлили. «С тех пор я почувствовал в себе силы делать то, что я хочу, а не то, что все считают правильным», — сказал Си. Он отметил, что ему также очень нравятся мультфильмы Юрия Норштейна, Александра Петрова и Константина Бронзита, при том, что советские мультфильмы он в детстве почти не смотрел.
Напомним, Большой фестиваль мультфильмов пройдёт в Москве с 27 октября по 7 ноября 2022 года на 30 офлайн-площадках. Организаторы конкурса сообщили, что в рамках его программы будет показано более 300 анимационных картин.
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