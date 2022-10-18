Москва, , 20:48 — REGNUM Аниматор из Китая Чэнь Си расказал о том, как на него повлияли работы российских коллег. Об этом 18 октября сообщают РИА Новости.

Слон Цитата из мф Следствие ведут колобки. реж. Александр Татарский, Игорь Ковалев. 1987. СССР

Председатель жюри конкурса Большого фестиваля мультфильмов (БФМ) сказал журналистам, что совершено по-другому взглянул на искусство анимации после того, как в 2005 году познакомился с работами Игоря Ковалева на одном из фестивалей. Как пояснил Си, тогда он понял, что рисовать мультфильмы можно не так, как это делают в Японии и США.

Аниматор признался, что произведения Ковалёва очень его впечатлили. «С тех пор я почувствовал в себе силы делать то, что я хочу, а не то, что все считают правильным», — сказал Си. Он отметил, что ему также очень нравятся мультфильмы Юрия Норштейна, Александра Петрова и Константина Бронзита, при том, что советские мультфильмы он в детстве почти не смотрел.

Напомним, Большой фестиваль мультфильмов пройдёт в Москве с 27 октября по 7 ноября 2022 года на 30 офлайн-площадках. Организаторы конкурса сообщили, что в рамках его программы будет показано более 300 анимационных картин.

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