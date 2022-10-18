Москва, 18 октября 2022, 20:47 — REGNUM Эффективность работы российских систем противовоздушной обороны получила подтверждение в ходе специальной военной операции на территории Б. УССР. Об этом заявил 18 октября командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин.
По его словам, надежно зарекомендовали себя также новейшие российские ракетные системы «Кинжал».
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