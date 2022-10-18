Москва, , 20:50 — REGNUM Израиль не хочет портить отношения с Россией, однако будет поддерживать Киев неформально. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Владимир Зеленский был назван самым влиятельным евреем мира, поэтому земля обетованная отказать ему не может. По крайней мере, в неформальном диалоге. Учитывая то, что Израиль сейчас переживает приход новых репатриантов, и для него сейчас возникли серьезные вызовы, то отношение к происходящему [на территории бывш. УССР] неоднозначно. Вместе с тем Израиль не хочет портить отношения с Россией. Он будет поддерживать Киев, но не формально, не заявляя об этом громогласно, а по сложившимся каналам, учитывая баланс сил в еврейской диаспоре. Учитывая те договоренности, которые имеет Абрамович, Сальдо и те лица, которые заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта», — считает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что Киев официально обратится к Израилю с просьбой предоставить Киеву системы ПВО.