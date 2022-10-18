Москва, 18 октября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Израиль не хочет портить отношения с Россией, однако будет поддерживать Киев неформально. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

«Владимир Зеленский был назван самым влиятельным евреем мира, поэтому земля обетованная отказать ему не может. По крайней мере, в неформальном диалоге. Учитывая то, что Израиль сейчас переживает приход новых репатриантов, и для него сейчас возникли серьезные вызовы, то отношение к происходящему [на территории бывш. УССР] неоднозначно. Вместе с тем Израиль не хочет портить отношения с Россией. Он будет поддерживать Киев, но не формально, не заявляя об этом громогласно, а по сложившимся каналам, учитывая баланс сил в еврейской диаспоре. Учитывая те договоренности, которые имеет Абрамович, Сальдо и те лица, которые заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта», — считает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что Киев официально обратится к Израилю с просьбой предоставить Киеву системы ПВО.