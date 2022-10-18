Москва, , 20:45 — REGNUM 18 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» футбольный клуб «Динамо» в матче четвертого тура ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 встретится с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Игорь Лещук, Эли Даса, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Александр Кутицкий, Денис Макаров, Константин Тюкавин, Даниил Лесовой.

Главный тренер: Славиша Йоканович.

«Ростов»: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Александр Сильянов, Виктор Мелехин, Николай Поярков, Алексей Миронов, Даниил Уткин, Данил Глебов, Степан Мельников, Егор Голенков, Дмитрий Полоз.

Главный тренер: Валерий Карпин.