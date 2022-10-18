18 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что на подконтрольной киевскому режиму территории начал работу интернет-магазин по продаже дров.

Мирослава Романенко, , 21:46 — REGNUM На подконтрольной киевскому режиму территории начал работу интернет-магазин по продаже дров.

Энергетика на территории б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель киевского режима по защите окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец отметил, что магазин открыли для того, чтоб жителям территории б. УССР было проще и удобнее покупать дрова для отопления. Для заказа нужно будет авторизоваться на сайте, а также указать адрес доставки, а для того, чтоб избежать спекуляций и оптовых закупок, установлен лимит 15 кубических метров дров для одного пользователя на сезон.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усмотрели в этой новости повод для сарказма. Иные добавили, что такими темпами на территории бывш. УССР могут быть вырублены леса.

«Территория успеха. А когда-то фигнёй маялись — самолёты и авианосцы собирали», — с сарказмом отреагировал Сергей Г.

«Достижения майдана», — добавил Aleksandr.

«Европейская мода на дрова и до [территории б. УССР] добралась», — иронизирует Елена.

«Ну всё, почти в ЕС!» — шутит Андрей П.

«Шёл 2022 [год], Европа топила дровами, дрова поставляла Россия, [киевский режим] дрова воровал…» — с юмором добавила Margo.

«А как ещё недавно шароварники смеялись и глумились над сбором валежника в России. Теперь бы им валежник хорошо зашёл», — отметила Мила.

«Могу продать недорого. Самовывоз из Новосибирска», — с сарказмом отреагировал Антон.

Дрова Chmee2

«И что мне делать с этими дровами в многоэтажке? Жечь костры у подъезда?» — недоумевает Ирина Ч.

«Решили допилить Карпаты?» — не понимает Сергей Ц.

«А ведь с 1990 года [на территории б. УССР] не построено ни одной электростанции… Всё, что работало, — наследие проклятого советского прошлого… После полнейшей декоммунизации (сами напросились) электричества не останется в принципе… Зеленский испарится… Туземцы — останутся. В местной колонии…» — написал Сергей.

«15 кубов дров на 1 человека? Ребята, вам всех деревьев в стране не хватит такое количество дров обеспечить», — отметил Андрей.

«Зато как в Европе», — смеется Наталия З.

«Магазин по продаже дров «ДроваЕ». Филиал компании «Газу нэмае» с перспективой открытия отделений «Кизяк будэ», — шутит Виктор Ц.

«Да уж, скоро последние леса вырубят, это им не сибирская тайга, хоть сто лет руби, а не уменьшится! С кем связались на свою беду, ущербные?!» — задалась вопросом Роза.

Вырубка леса (сс) skoddeheimen

«В отсутствие горючего и интернета заказ надо делать по почте и ждать, когда доставят на повозке», — пошутил Alexey T.

«Только вот не хвастаются, что купить-то эти дрова теперь могут только богатые люди! Пенсионер или семья с детьми и одним работающим взрослым — не по их доходам те дровишки!» — заметила Татьяна Х.

«Купить — ещё не значит получить», — не без сарказма подытожил Николай К.

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