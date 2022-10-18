Москва, , 20:40 — REGNUM Киев обрекает на уничтожение неподготовленных бойцов территориальной обороны, отправляя их на передовую, заявил 18 октября командующий объединённой группировкой российских войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он также сообщил, что для предотвращения бегства с передовой киевская сторона применяет заградотряды из националистов, которые расстреливают пытающихся покинуть поле боя.

По оценкам российских военных, ежесуточные потери ВСУ составляют от 600 до тысячи человек, сообщил также генерал.

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