Москва, 18 октября 2022, 20:41 — REGNUM Киевский режим и командование ВСУ применяет заградительные отряды, укомплектованные нацистами, сообщил 18 октября журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Он пояснил, что эти заградительные отряды расстреливают всех боевиков ВСУ, пытающихся покинуть поле боя.
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