Чебоксары, , 20:38 — REGNUM Ещё одна группа мобилизованных и добровольцев отправилась из Чебоксар к местам прохождения боевого слаживания. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава администрации города Денис Спирин.

Женщины, которые провожают мобилизованных из Чувашии пресс-служба администрации Чебоксар

От администрации города Чебоксары военнослужащим переданы небольшие подарки и пожелания вернуться домой с победой и в полном составе.

Традиционные платочки-обереги от Чебоксарского городского отделения Союза женщин республики передала Анастасия Спирина и артисты народного ансамбля «Уяв». Проводы мобилизованных проходили по старинному чувашскому обычаю.

На ратную службу мужчин благословил отец Алексей (Ермаков), пожелав успешного служения по защите Отечества, крепости веры и духа.

«Сделаем всё, чтобы ребята спокойно служили и не волновались за свои семьи», — заверил глава администрации столицы Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе Чебоксарского медицинского колледжа проходят обучение мобилизованные бойцы. Они овладевают навыками оказания первой медицинской помощи. Обучение мобилизованных проходит по инициативе минздрава Чувашии. К занятиям привлечены специалисты с большим педагогическим опытом и практическими навыками по оказанию экстренной медицинской помощи.

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