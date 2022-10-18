Москва, 18 октября 2022, 20:35 — REGNUM Ситуация в зоне проведения специальной военной операции на территории б. УССР является напряжённой, заявил 18 октября командующий Объединённой группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин.

Сергей Суровикин
Сергей Суровикин
Министерство обороны России

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряжённую. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Генерал уточнил, что «прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожское направлений».

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