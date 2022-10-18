Москва, 18 октября, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Ситуация в зоне проведения специальной военной операции на территории б. УССР является напряжённой, заявил 18 октября командующий объединённой группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин.

Министерство обороны России Сергей Суровикин

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряжённую. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Генерал уточнил, что «прежде всего это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений».