Ростов-на-Дону, , 20:34 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил в адрес главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией в Ейске.

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«Жители Ростовской области вместе со всей нашей страной скорбят по погибшим в результате крушения самолета в Ейске, сопереживают и разделяют чувство невосполнимой утраты», — сказано в телеграмме.

Пострадавшим донской губернатор пожелал скорейшего выздоровления.

ИА REGNUM напоминает, что в результате падения самолета Су-34 в жилом квартале Ейска погибли 15 человек, 28 жильцов дома пострадали.