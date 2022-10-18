Ейск, Краснодарский край, , 20:32 — REGNUM В Ейске после крушения самолета Су-34 в свои квартиры вернулись 137 семей. Об этом 18 октября в телеграм-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Последствия крушения Су-34 в Ейске Оперативный штаб Кубани

«В свои квартиры вернулись уже 137 семей. В семи подъездах есть электричество, горячая и холодная вода, возобновлена подача газа. Подачу тепла службы начнут отрабатывать с завтрашнего дня», — уточнил глава Кубани.

ИА REGNUM сообщало, что в результате падения самолета в жилом квартале Ейска погибли 15 человек, 25 человек госпитализированы, трое находятся на амбулаторном лечении.