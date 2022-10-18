Херсон, , 20:22 — REGNUM Распространяемая в соцсетях информация о «выводе российских войск из Херсона» не соответствует действительности, написал 18 октября в своем телеграм-канале военкор Роман Сапоньков.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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ВСУ, по-видимому, действительно готовятся к атаке, но ответом на их действия будет оборона, а не «сдача Херсона», подчеркнул он:

«Никто никуда не уходит, войска готовятся к обороне. Подготовлено несколько полос обороны. Противник стянул группировку и готовится атаковать со стороны Снегирёвки-Давыдова Брода. Однако никто и никогда Херсон не сдаст», — написал Сапоньков.