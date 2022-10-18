Москва, , 20:22 — REGNUM Тверской районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима российского акциониста и писателя Павла Крисевича за стрельбу в воздух на Красной площади. Об этом сообщается на сайте Тверского суда столицы.

Тюрьма Pixabay.com

«Приговором Тверского суда Москвы Крисевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статей 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима», — сказано в сообщении.

Напомним, в июне 2021 года Павел Крисевич устроил стрельбу на Красной площади в Москве. Он произвел два выстрела из охолощенного пистолета в воздух, после чего сделал вид, что произвел выстрел в себя.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрелявшего в центре Москвы Крисевича суд оставил под стражей