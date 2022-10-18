Варшава, , 20:19 — REGNUM Продюсер аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners Сатору Хонму ответил на вопрос о втором сезоне шоу. Об этом 18 октября сообщает портал Video Games Chronicle (VGC).

Аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners Скриншот из трейлера

Менеджер CD Project RED дал понять, что у авторов шоу нет планов на выпуск продолжения сериала. При этом он отметил, что хотел бы продолжить работу с японскими аниматорами, поскольку проект получил хорошие отзывы.

«Однако для ясности: Cyberpunk: Edgerunners планировалась как отдельная работа, поэтому не может быть такого понятия, как «на самом деле мы работаем над вторым сезоном в фоновом режиме», — подчеркнул Хонму. Он добавил, что если в будущем и будет принято решение о создании нового аниме, то сейчас он не может сказать, будет ли это второй сезон Cyberpunk: Edgerunners или что-то совершенно другое.

Напомним, в основу аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners легла видеоигра Cyberpunk 2077, которая в свою очередь основана на вселенной настольной игры Cyberpunk 2020 Майка Пондсмита. Премьера шоу состоялась 13 сентября 2022 года на сайте Netflix.

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